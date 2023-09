Dono de lanchonete e cliente se agridem por conta de preço da cerveja

A Polícia Militar (PM) foi acionada em uma lanchonete de Cambira, no Vale do Ivaí, após o dono do estabelecimento e um cliente se agredirem depois de uma discussão por conta do preço da cerveja.

A PM então se deslocou até a lanchonete, localizada na Avenida Brasil, no centro da cidade, e fez contato com os envolvidos. Segundo o cliente, ele não concordou com o preço da cerveja e foi reclamar com o dono do local. O dono então disse que ele não era obrigado a consumir, mas após o consumo, teria que pagar.

Depois disso, ambos começaram a discutir de maneira mais acalorada e passaram a se agredir. Conforme relatou os policiais, no local há câmeras de segurança que registraram o momento das agressões. De acordo com o Boletim de Ocorrências, as imagens estão em posse dos envolvidos, mas nenhum que representar legalmente contra o outro.

