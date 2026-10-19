Dona de bar é espancada e internada após relatar roubo de R$ 6 mil em Faxinal

A proprietária de um bar na Vila Rural, em Faxinal, precisou ser entubada após ser violentamente agredida na noite deste domingo (18). A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação de sossego e vias de fato. Ao chegar ao estabelecimento, encontrou a vítima com diversas lesões na região do rosto. Três pessoas foram detidas, suspeitas de envolvimento no crime.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a dona do bar, que apresentava sinais de embriaguez no momento do atendimento, relatou aos policiais que foi atacada por três pessoas. Ela afirmou não saber o motivo das agressões e denunciou que o grupo destruiu mercadorias e objetos do local, além de ter levado R$ 6 mil em dinheiro vivo.

Com base nas características dos suspeitos, a equipe policial realizou diligências e localizou o trio em uma residência próxima. Durante a abordagem, uma mulher, que também apresentava ferimentos, confessou ser a autora das agressões e dos danos causados ao bar, isentando os outros dois homens de participação na briga. No entanto, os três negaram veementemente a subtração do dinheiro. Em buscas no imóvel, o montante de R$ 6 mil não foi encontrado. Os policiais localizaram apenas R$ 401 na carteira de um dos homens, quantia que ele alegou ser fruto de seu trabalho.

Diante da situação, os três receberam voz de prisão e foram encaminhados, primeiramente, ao destacamento da PM para o registro da ocorrência e, em seguida, entregues à 53ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Faxinal.

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A dona do bar foi socorrida por uma ambulância do município e levada ao hospital local. Durante o atendimento médico inicial, a equipe policial foi informada de que o quadro de saúde da vítima se agravou rapidamente, havendo a necessidade de entubação e de transferência imediata para uma unidade de saúde de suporte avançado na região. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil.