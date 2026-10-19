Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
GRAVE

Dona de bar é espancada e internada após relatar roubo de R$ 6 mil em Faxinal

A vítima relatou que os agressores destruíram o estabelecimento e levaram o dinheiro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dona de bar é espancada e internada após relatar roubo de R$ 6 mil em Faxinal
Autor Foto: Reprodução

A proprietária de um bar na Vila Rural, em Faxinal, precisou ser entubada após ser violentamente agredida na noite deste domingo (18). A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação de sossego e vias de fato. Ao chegar ao estabelecimento, encontrou a vítima com diversas lesões na região do rosto. Três pessoas foram detidas, suspeitas de envolvimento no crime.

- LEIA MAIS: Motorista morre e três ficam feridos após ônibus bater na traseira de caminhão na BR-376

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dona do bar, que apresentava sinais de embriaguez no momento do atendimento, relatou aos policiais que foi atacada por três pessoas. Ela afirmou não saber o motivo das agressões e denunciou que o grupo destruiu mercadorias e objetos do local, além de ter levado R$ 6 mil em dinheiro vivo.

Com base nas características dos suspeitos, a equipe policial realizou diligências e localizou o trio em uma residência próxima. Durante a abordagem, uma mulher, que também apresentava ferimentos, confessou ser a autora das agressões e dos danos causados ao bar, isentando os outros dois homens de participação na briga. No entanto, os três negaram veementemente a subtração do dinheiro. Em buscas no imóvel, o montante de R$ 6 mil não foi encontrado. Os policiais localizaram apenas R$ 401 na carteira de um dos homens, quantia que ele alegou ser fruto de seu trabalho.

Diante da situação, os três receberam voz de prisão e foram encaminhados, primeiramente, ao destacamento da PM para o registro da ocorrência e, em seguida, entregues à 53ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Faxinal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dona do bar foi socorrida por uma ambulância do município e levada ao hospital local. Durante o atendimento médico inicial, a equipe policial foi informada de que o quadro de saúde da vítima se agravou rapidamente, havendo a necessidade de entubação e de transferência imediata para uma unidade de saúde de suporte avançado na região. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO bar Faxinal investigação POLICIA MILITAR violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV