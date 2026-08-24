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Domingo tem Caminhada na Natureza em Ivaiporã no Circuito Salto do Bulha

Evento acontece no Circuito Salto do Bulha, com saída às 8h do Recanto do Charanga; primeiras 300 inscrições pelo site terão direito a camiseta

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Domingo tem Caminhada na Natureza em Ivaiporã no Circuito Salto do Bulha
Autor Conheça as belezas naturais de Ivaiporã, conhecida como o Coração Verde do Paraná - Foto: Reprodução

A 11ª Caminhada na Natureza de Ivaiporã será realizada no próximo domingo (30), no Circuito Salto do Bulha. A saída está marcada para as 8h, no Recanto do Charanga.

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A organização do evento convida moradores e visitantes a percorrerem o circuito e conhecerem as paisagens e belezas naturais de Ivaiporã, conhecida como o Coração Verde do Paraná. A caminhada também busca incentivar o contato com a natureza e o turismo rural.

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Os participantes terão opções de alimentação durante o evento. O café da manhã custa R$ 25, enquanto o almoço será oferecido por R$ 40. Para quem optar pelas duas refeições, o valor será de R$ 60.

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Camiseta para os primeiros inscritos

As 300 primeiras inscrições realizadas pelo site Ecobooking terão direito a uma camiseta do evento.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no endereço oficial da Caminhada na Natureza: Inscrições para a 11ª Caminhada na Natureza

A organização orienta os interessados a realizarem a inscrição antecipadamente, principalmente quem deseja garantir a camiseta.

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Mais informações podem ser obtidas com o Setor de Turismo da Prefeitura de Ivaiporã, pelo telefone (43) 3126-5185, ou com o IDR-Paraná de Ivaiporã, pelo telefone (43) 3472-2502.

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atividades ao ar livre caminhada na natureza circuito salto do bulha Coração Verde do Paraná ivaipora turismo rural
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