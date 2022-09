Domingo em Jardim Alegre tem a 10ª edição da Caminhada na Natureza

Da Redação

No próximo domingo (4), acontece em Jardim Alegre, a 10ª edição da Caminhada Internacional na Natureza, circuito Três Fazendas. A expectativa da organização, caso o tempo colabore, é a participação de aproximadamente 700 caminhantes. O evento é uma realização da Prefeitura de Jardim Alegre e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR).

Neste ano, o circuito tem cerca de 10 quilômetros. A saída para a caminhada será a cerca de quatro quilômetros do distrito de Barra Preta, no trevo de acesso à Fazenda Rancho Alegre.

Os caminhantes passarão por três fazendas, que foram tradicionais na cultura do café, uma parte importante da história do Vale do Ivaí. Os participantes também caminharão por áreas de mata nativa, cachoeiras e comtemplar outras belezas naturais de Jardim Alegre.

O café da manhã será a partir das 7 horas no salão paroquial da Barra Preta, ao custo de R$ 15,00. O encerramento da caminhada também acontece na Barra Preta, onde será servido o almoço no salão paroquial, ao custo de R$ 25,00.

Haverá a disposição dos caminhantes ônibus saindo da Praça da Igreja Matriz a partir das 6h30 até o ponto de saída da caminhada, sendo o último ônibus às 07h30. O retorno dos ônibus para a cidade será a partir das 14h30.

Se os caminhantes preferirem, podem se deslocar com o veículo próprio. O acesso até a Barra Preta é pavimentado, perfazendo um total de 8 quilômetros.

Durantes a caminhada, haverá quatro pontos de carimbos, sendo que durante o percurso, antigos moradores vão compartilhar histórias das fazendas. Cada ponto contará com um apoio e veículo para emergências. Além disso, no local do café haverá uma ambulância para socorrer qualquer intercorrência médica.

