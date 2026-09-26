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Dois suspeitos são detidos com maconha durante ação da PM em Ivaiporã

Polícia apreendeu 111,3 gramas da droga durante ocorrência no Jardim Alto da Glória

Escrito por Da Redação
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Dois suspeitos são detidos com maconha durante ação da PM em Ivaiporã
Autor PM apreendeu 111,3 gramas de maconha. - Foto: Divulgação/PMPR

Dois suspeitos foram detidos com maconha durante uma ação da Polícia Militar na noite de sexta-feira (25), por volta das 22h30, no Jardim Alto da Glória, em Ivaiporã. A ocorrência começou após uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas.

Segundo a PM, a equipe da Rotam recebeu informações sobre uma possível associação para o tráfico na região.

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Durante as diligências, os policiais abordaram um suspeito e encontraram 48,2 gramas de maconha com ele.

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Na sequência, a equipe foi até uma residência indicada como local de armazenamento dos entorpecentes.

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Quando os policiais chegaram ao imóvel, três indivíduos pularam uma janela dos fundos e fugiram para uma área de mata.

Durante as buscas, uma equipe da RPA localizou um dos suspeitos. Dentro da residência, os policiais encontraram outras três porções de maconha. O material totalizou 63,1 gramas.

Somando as porções encontradas com os suspeitos e dentro da casa, a PM apreendeu 111,3 gramas de maconha.

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Os envolvidos e a droga foram encaminhados para os procedimentos cabíveis.

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apreensão de maconha diligências policiais ivaipora jardim alto da glória POLICIA MILITAR trafico de drogas
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