Dois são presos suspeitos de tráfico de drogas em São João do Ivaí

Uma ação conjunta da Agência Local de Inteligência (Ali) e da equipe Rotam da 6ª CIPM resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas na Rodovia PR-082 em São João do Ivaí na noite de terça-feira (24).

Segundo o boletim de ocorrência da 6ª CIPM, a ação ocorreu por volta das 19 horas, quando a equipe iniciou o acompanhamento do veículo de um suspeito que saiu de Lunardelli. O motorista, em seguida, fez uma parada na residência do segundo suspeito em São João do Ivaí, e ambos se deslocaram para São Pedro do Ivaí.

No local, o passageiro desceu do veículo, chegou a uma residência e retornou algum tempo depois. A equipe de investigação, considerando denúncias anônimas e informações prévias, suspeitou que poderia estar transportando drogas no carro. Consequentemente, realizaram a abordagem.



Em revista pessoal foi encontrada três buchas de cocaína na cueca do passageiro, pesando 1.790 gramas. Além disso, um tablete de maconha pesando 51.460 gramas foi encontrado no banco de trás do veículo.

Prosseguindo a busca veicular, num compartimento oculto no painel foi encontrado 28 buchas de cocaína, pesando 14.310 gramas. As buchas de cocaína são vendidas geralmente pelo valor de R$50,00 reais cada, o que renderia R$1.550,00 ao tráfico.

O motorista portava R$75,00 em cédulas diversas. Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão.

