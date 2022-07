Dois são presos por porte ilegal de arma de fogo em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um patrulhamento de rotina da equipe da ROTAM no início da noite de quinta-feira (28) resultou na apreensão de um revólver calibre .32 e na prisão de dois homens, na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe em patrulhamento pela Rua Poços de Caldas avistou Chevrolet Celta Prata com três ocupantes que passou em alta velocidade em direção contrária a equipe policial e aceleraram ainda mais ao notarem a presença da viatura. A guarnição fez o retorno e logrou êxito em realizar a abordagem a cerca de 800 metros do local.

O condutor recebeu ordem de parada através de sinais luminosos e sonoros, no entanto, não obedeceu de imediato, parou cerca de 50 metros depois e durante esse trajeto foi possível visualizar que o passageiro que estava no banco de trás, abaixava-se a todo o momento aparentando estar escondendo algo sob o banco do passageiro da frente.

continua após publicidade .

Na abordagem e durante busca veicular foi localizado um revólver calibre 32, descarregado, sem marca aparente, com numeração suprimida, e seis munições da marca CBC do mesmo calibre, três intactas e três picotadas, exatamente no local onde o ocupante escondeu algo.

Os envolvidos foram indagados sobre a arma de fogo, o condutor afirmou ser o proprietário, contudo, ao ser questionado sobre características da arma, não soube responder.

Os três ocupantes do veículo foram conduzidos a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, sendo eles: condutor, o passageiro do banco dianteiro, muito conhecido no meio policial por pesar contra ele diversas denúncias de tráfico de drogas e por já ter sido preso por furto e roubo, e o passageiro de trás, o qual aparece em denúncias de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, incluindo tráfico internacional de drogas.

continua após publicidade .

Tendo em vista que a equipe constatou que quem portava a arma de fogo no interior do carro era o carona e que o condutor assumiu a propriedade da arma, ambos receberam voz de prisão e foram cientificados de seus direitos constitucionais. O passageiro do banco dianteiro foi liberado.

Os detidos foram encaminhados para a delegacia de São João do Ivaí conforme determinação. O veículo foi apreendido e conduzido ao pátio devido a pendências administrativas.

Siga o TNOnline no Google News