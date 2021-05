Dois são presos por furto e extorsão em Jardim Alegre

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Após ter a casa arrombada e furtada no sábado (15), um morador da Rua Pio XII, em Jardim Alegre foi vítima de extorsão, sendo que o autor do crime teria cobrado R$ 150,00 para devolver o televisor furtado e um botijão de gás. Duas pessoas foram presas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no domingo (16), por volta das 14h30, e conversou com a vítima. Ele relatou que teve informação sobre o autor do furto e que também através de terceiros ficaram sabendo que o suspeito queria R$ 150 para devolver os objetos furtados.

Juntamente com o filho dele e uns amigos foram até a casa do suspeito. A princípio, ele negou, mas, quando falaram que estavam com o dinheiro para pagar a devolução dos objetos, tiveram a informação de onde estava escondido o televisor.

A televisão foi encontrada em uma mata, que fica próxima a casa das vítimas. Porém, o botijão de gás não foi recuperado, pois o ladrão teria repassado para uma terceira pessoa.

Após isso, a equipe de serviço iniciou o patrulhamento pela cidade e no final do plantão, os policiais encontraram o autor e outro comparsa que estaria envolvido no furto.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã.