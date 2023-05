Dois são presos por arremessar pedras na casa de policial, em Ivaiporã

Da Redação

Dois homens foram presos na madrugada deste domingo (21) após arremesso de pedras na residência de um policial em Ivaiporã.

Por volta de uma hora da madrugada a equipe ROTAM foi acionada diretamente por um policial de folga, o qual solicitou apoio para realizar a prisão de indivíduos que haviam jogado pedras na sua casa e ainda proferiram ameaças.

Desta forma a guarnição foi a Rua Visconde do Rio Branco e abordou os indivíduos. Questionados afirmaram que haviam ingerido bebida alcoólica e passaram no local exaltados.

O policial relatou que estava dormindo quando escutou um barulho forte e que sua filha pequena começou a chorar muito.

Neste momento ele também ouviu gritar “seu porco filho da p…, nós não temos medo de você não, seu filho da p…, você vai morrer”. Além de outros gritos que já não se recordava.

Ao sair para verificar visualizou os dois, que se evadiram correndo quando viram o policial.

Diante da vontade de representação da vítima, foi realizada a prisão dos suspeitos e encaminhados a 6ªCIPM para confecção de termo circunstanciado.

De acordo com a PM um deles tem várias passagens criminais e já realizou roubo contra o policial militar. As equipes RPA juntamente com o CPU estiveram em apoio.

