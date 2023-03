Dois são presos em São João do Ivaí após disparo de arma de fogo

Da Redação

Imagem ilustrativa

A ROTAM da 6ª CIPM em patrulhamento pela Av. Itaipu nas proximidades do Auto Posto do Carmo, em São João do Ivaí ouviu um disparo de arma de fogo vindo do pátio da cooperativa Coamo, de imediato ao aproximar-se para averiguação foi visualizado saindo pátio um VW Fox preto, e logo após deixar o carona em um bar, saiu em alta velocidade,. .

Diante da suspeição foi feito a aproximação para o acompanhamento do carro que seguiu pela Av. Itaipu. Dada ordem de parada através de sinais luminosos e sonoros, o motorista empreendeu fuga realizando ultrapassagens pela direita.

Para cessar esta ameaça a vida de terceiros, a equipe policial realizou dois disparos de arma de fogo em direção aos pneus, sendo que o condutor veio a parar o veículo.

Em busca pessoal foi encontrado no bolso do abordado oito munições calibre 38, sendo sete intactas e uma deflagrada.

Questionado, o motorista disse que estava junto com o dono da arma, o qual teria deixado ele no bar.

A equipe então se deslocou ao bar e e encontrou o suspeito que confirmou possuir uma arma de fogo, que estaria no seu caminhão estacionado no pátio da cooperativa,

Em busca veicular foi encontrado sobre o banco do motorista um revolver da marca rossi com numero de série calibre .38 carregado com cinco munições, sendo quatro intactas e uma deflagrada, ainda no interior do caminhão, caídas ao chão foi localizado 12 munições .38, sendo 10 intactas e duas deflagradas.

Questionado, ele confirmou que efetuou um disparo e quando viu a equipe indo atrás o outro teria voltado ao caminhão guardar arma, porém antes de guardar ele efetuou mais um disparo.

No carro do outro suspeito foi encontrado uma porção de maconha pesando 2,940 gramas, latas de cerveja vazia e cheia e devido ele ter apresentado foi oferecido o teste de alcoolemia que aferiu 0,36 mg/l.

Ambos os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos a Polícia Civil para as medidas cabíveis.

