Dois são presos em Jandaia do Sul por furto e receptação de bicicleta

Imagem Ilustrativa - A Polícia Militar fez as duas prisões na região central de Jandaia do Sul

A Polícia Militar de Jandaia do Sul prendeu duas pessoas na tarde desta terça-feira (22), no centro da cidade, por furto e receptação de uma bicicleta, em Mandaguari.

Uma pessoa informou à polícia que um homem estava transitando com a bicicleta pelo centro de Jandaia do Sul e que era objeto de um furto registrado em Mandaguari, inclusive com imagens.





Segundo relatório da PM, o autor do furto estaria na Praça do Café, vendendo uma outra bicicleta e tentou uma fuga, entrando pela rua João Batista Mortean, mas foi alcançado e abordado pela equipe. O homem, de 33 anos, confirmou ter furtado a bicicleta em Mandaguari e disse ter vendido por R$ 150 a um outro rapaz, ali mesmo na praça. O autor deu as características pessoais de quem teria comprado a bicicleta furtada.

Logo depois, a Polícia Militar seguiu em patrulha e novamente na Praça do Café, localizou o suposto comprador, um rapaz de 23 anos, que também foi abordado e confirmou ter comprado a bicicleta pelo valor relatado.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com a bicicleta, para a Delegacia de Jandaia do Sul para providências cabíveis.

