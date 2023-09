Dois são detidos pela polícia após furto em comércio de Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem foi preso e um menor apreendido após furtarem uma garrafa de vinho de um mercado na Rua Antônio Garcia da Costa, em Faxinal. O caso foi no início da noite de quinta-feira (28).

A equipe policial foi acionada por volta das 18h40, no local o solicitante relatou que dois jovens teriam entrado mercado e enquanto o jovem menor ficou distraindo a mãe do solicitante. o maior que já é conhecido das equipes policiais furtou uma garrafa de vinho e saíram do local tomando rumo ignorado.

Após colher todas as informações a equipe saiu em patrulhamento e logrou êxito em encontrar os suspeitos que ainda estavam com a garrafa de vinho furtada.

Diante do exposto foi dado voz de prisão aos autores, sendo necessário uso de algemas.

Ambos foram encaminhados à 53ª Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para as providências cabíveis ao fato.

