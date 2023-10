Dois postes de concreto são furtados em Rio Bom

Dois postes de energia elétrica foram furtados em Rio Bom, no Vale do Ivaí, segundo a Polícia Militar (PM). Os furtos aconteceram em endereços e horários diferentes.

O primeiro caso foi registrado por volta das 10h45 em uma propriedade rural localizada no bairro Água Fria. Conforme a PM, um homem que reside no local afirmou que foi até a residência na última sexta-feira (13) e percebeu que o poste, juntamente com todo o conjunto completo do padrão Copel, havia sido furtado.

Já durante a tarde, segundo os policiais, uma outra denúncia pelo mesmo tipo de furto foi registrada, dessa vez na PR-539, no bairro São José. No local, a vítima afirmou que foi avisada pelo vizinho que um poste da sua chácara havia sido furtado. Novamente, todo o padrão Copel foi levado. Segundo os PMs, os criminosos arrancaram o poste e cortaram a fiação elétrica. O homem teria afirmado que acredita que o furto aconteceu no último final de semana.

