Dois motoristas são presos por embriaguez ao volante, no Vale do Ivaí

Duas pessoas foram presas neste domingo (10) pela Polícia Militar por embriaguez ao volante. Um caso foi registrado em Kaloré e outro em Cambira.

Em Kaloré, a Polícia Militar foi acionada por populares, durante o patrulhamento de rotina no centro da cidade. Algumas pessoas chamaram a atenção da equipe para um homem que estaria dirigindo embriagado. Os policiais localizaram o Gol e abordaram o motorista, em visível estado de embriaguez. Durante a abordagem o homem tinha dificuldades para falar e para ficar em pé, ainda se mostrou desorientado e tentava voltar para o veículo.

Ao realizar buscas no veiculo, os policiais encontraram sob o bando do motorista 10 cartuchos de arma de fogo, calibre 22. A equipe policial fez o exame etilométrico, que teve resultado de 0,87mg/litro, o que tipifica como crime de trânsito.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para as providências legais.

OUTRO CASO

A outra ocorrência de prisão por embriaguez ao volante foi registrada em Cambira, às 21 horas, também neste domingo (10).

Após uma colisão frontal entre uma motocicleta e um veículo, a polícia foi ao local. O condutor da motocicleta, com fraturas, foi atendido pelo Samu e levado ao Hospital da Providência, de Apucarana.

Já o motorista do veiculo, uma Saveiro verde, foi preso em flagrante. Com sintomas de embriaguez, o condutor foi submetido ao teste etilométrico, com resultado de 1,12mg/l, quase quatro vezes acima do limite legal, caracterizando o caso como crime de trânsito.

O veículo não estava com a documentação em dia e foi entregue para familiares do condutor, que foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial, em Apucarana.

