Dois motoristas são presos por embriaguez ao volante em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Dois motoristas foram presos na quarta-feira (17) em Ivaiporã por dirigirem alcoolizados. As ocorrências foram na Vila Jardim Santa Maria e na Rua Diva Proença.

Segundo a Polícia Militar, a primeira situação foi por volta das 15 horas, através de denuncia que relata que um motorista estava na Vila Santa Maria dirigindo embriagado. Os policiais foram para o local e abordaram o motorista que apresentava visível estado de embriaguez.

Os PMs, então ofereceram o teste de bafômetro que foi recusado pelo motorista. , Sendo então dado voz de prisão e encaminhado o autor até a 54ª DRP para as providências cabíveis.

A noite por volta das 23 horas, a guarnição foi chamada para um bar na Rua Diva Proença, onde uma pessoa havia consumido bebida alcoólica e estava fazendo ameaças ao proprietário que não queria mais vender bebidas ao autor.

Durante o atendimento da ocorrência o autor retornou ao estabelecimento com seu veículo sendo assim possível realizar a abordagem. Consultado via sistema foi verificado que o motorista possui habilitação cassada e também foi constatado que ele estava visivelmente embriagado.

Ele também se recusou a fazer o teste de etilômetro e recebeu voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante. O dono do estabelecimento não manifestou o interesse em representar contra o autor, não foi necessário o uso de algemas.

