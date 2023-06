Dois motoristas são flagrados pela PM com CNH suspensa no Vale do Ivaí

Dirigir com a CNH suspensa é uma infração gravíssima

Policiais militares flagraram dois motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. As abordagens aconteceram na tarde de quarta-feira (28), na cidade de São João do Ivaí.

Por volta das 14h30, os agentes da Polícia Militar (PM) realizavam patrulhamento pelo centro da cidade, quando se depararam com uma motocicleta modelo Honda/CG 125 Today.

Assim que o motociclista avistou a viatura, acelerou fazendo conversões em algumas ruas com o intuito de despistar a equipe policial, porém o veículo foi abordado.

Consultado o documento do condutor foi constatado que a CNH estava em situação de suspensão até 09/03/2024, sendo então lavrado o termo de recolhimento de documentos. O motociclista fez contato com um habilitado que compareceu ao local para retirar o veículo. Todos foram liberados em seguida.

Mais tarde, por volta das 17 horas, na José Alves Costa, a equipe abordou um veículo BMW branco.

Foi solicitada a CNH e o motorista alegou não estar portando o documento. Sendo então realizada consulta via aplicativo foi constatado que o motorista estava com a CNH suspensa até 18/09/2023.

Diante dos fatos, foi lavrado o auto de infração; também se apresentou ao local, um habilitado, a quem foi entregue o veículo.

O ato de dirigir com a CNH suspensa já está previsto no CTB como uma infração gravíssima, prevista no art. 162, inciso II. Segundo o referido artigo, você precisará pagar uma multa de R$ 880,41, uma vez que a multa gravíssima é submetida a fator multiplicador por 3 nessa infração

