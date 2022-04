Dois morrem em colisão frontal na BR-369 em Jandaia do Sul

Da Redação

Acidente foi por volta das 21 horas, próximo ao Alambique no Distrito de São José

Duas pessoas morreram na noite de domingo (17), após colisão frontal entre dois carros na BR-369, em Jandaia do Sul próximo ao Alambique no Distrito de São José.

A batida foi por volta das 21 horas e envolveu um Fox com placas de Cambira e um Vectra com placas de Jandaia do Sul. Os motoristas morreram no local do acidente.

Foram mobilizados equipes da Defesa Civil e Samu. Uma perícia foi realizada pelo Instituto de Criminalística, os corpos foram recolhido pelo Instituto Médico legal de Apucarana. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.