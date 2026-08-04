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FATALIDADE

Dois morrem após caminhão tombar sobre pedestres na BR-376 em Mauá da Serra

Veículo perdeu o controle, tombou sobre o acostamento e deslizou por alguns metros, atingindo dois pedestres que caminhavam pelo local

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 19:35:53 Editado em 04.08.2026, 19:35:44
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Dois morrem após caminhão tombar sobre pedestres na BR-376 em Mauá da Serra
Autor O acidente envolveu uma carreta com placas de Paranaguá (PR), carregada com glicerina - Foto: PRF

Duas pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida após uma carreta tombar e atingir pedestres no km 305 da BR-376, em Mauá da Serra (PR), na tarde desta terça-feira (04). O acidente envolveu uma carreta com placas de Paranaguá (PR), carregada com glicerina.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo perdeu o controle, tombou sobre o acostamento e deslizou por alguns metros, atingindo dois pedestres que caminhavam pelo local.

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Dois morrem após caminhão tombar sobre pedestres na BR-376 em Mauá da Serra
AutorFoto: PRF

Um homem de 36 anos sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo serviço aeromédico do Samu, sendo levado para Londrina (PR). O outro pedestre, que ainda não havia sido identificado, morreu no local.

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O motorista da carreta, de 59 anos, morador de Umuarama (PR), também foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária Motiva, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

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Dois morrem após caminhão tombar sobre pedestres na BR-376 em Mauá da Serra
AutorFoto: PRF

A pista no sentido Mauá da Serra–Ortigueira ficou totalmente interditada entre 15h45 e 18h10. Depois, uma faixa foi liberada, mas o tráfego permaneceu parcialmente bloqueado.

Dois morrem após caminhão tombar sobre pedestres na BR-376 em Mauá da Serra
AutorO acidente envolveu uma carreta com placas de Paranaguá (PR), carregada com glicerina - Foto: PRF

As causas do acidente serão analisadas pela PRF por meio de Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.

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Dois morrem após caminhão tombar sobre pedestres na BR-376 em Mauá da Serra
AutorFoto: PRF


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