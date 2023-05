Dois moradores do Vale do Ivaí são vítimas de estelionatários

Da Redação

No total, mais de 3 mil reais foram furtados

Dois moradores do Vale do Ivaí foram vítimas de estelionatários nesta terça-feira (9/5). A Polícia Militar do Paraná (PMPR) atendeu as ocorrências, que aconteceram nos municípios de Rio Bom e Novo Itacolomi, e prestaram orientações aos envolvidos.

O primeiro caso foi registrado na Rua João Vinte e Três, na área central de Rio Bom, por volta das 10h54. De acordo com boletim de ocorrência, a vítima teria problemas de saúde e estaria acamada. Um casal chegou em sua residência prometendo que faria um remédio que iria curá-la.

Os estelionatários fizeram um "líquido" para o homem beber, e pediram que colocasse embaixo do colchão o dinheiro que tivesse em casa. De acordo com os suspeitos, a vítima deveria pegar esse valor após duas horas e, então, estaria curada.

O morador de Rio Bom fez como orientado, mas quando foi pegar o valor, percebeu que os R$ 550 que havia colocado no colchão haviam sido furtados. Nesse momento, a PMPR foi acionada.





Segundo caso

Dessa vez em Novo Itacolomi, uma mulher se dirigiu até o destacamento da PMPR para relatar que havia sido vítima de um golpe envolvendo o "Banco do Brasil". A vítima teria recebido uma mensagem de texto com uma promoção de troca de pontos, por volta das 17h21.

Ela entrou no link fornecido, que a encaminhou para o suposto aplicativo do banco. A mulher acessou com seus dados e, simultaneamente, recebeu mensagens de um número com a logo da agência bancária, afirmando que sua troca de pontos havia ocorrido com sucesso.

Nesse momento, no entanto, a vítima começou a receber diversas notificações do Banco do Brasil informando a realização de transferências e pagamentos. Essas mensagens eram verdadeiras, pois os estelionatários usaram seus dados para invadir a conta.

No total, a mulher teve R$ 2.392,91 desviados. Os bandidos transferiram R$ 490 e R$ 480,21 para uma pessoa; R$ 948,82 para um segundo estelionatário; e fizeram três pagamentos no Detran da Bahia no valor de R$ 157,96. A vítima foi orientada pelas autoridades.

