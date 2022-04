Dois jovens são agredidos com barra de ferro em Ivaiporã

Da Redação

A equipe de plantão da Polícia Militar (PM) de Ivaiporã, na noite de quinta-feira (7) foi chamada para a Rua Progresso no distrito do Jacutinga para atendimento a uma situação de lesão corporal. Dois jovens haviam sido agredidos com uma barra de ferro.

No local, os policiais em contato com a vítima, relatou que ele e seu amigo residem na mesma casa, e pouco antes das agressões estavam em um bar quando outro amigo começou a agredi-los com palavras. Eles ficaram sem entender o motivo dos xingamentos, pois estavam bebendo juntos.

Saíram do bar e quase chegando na residência foram abordados por dois indivíduos que estavam em uma camionete e foram agredidos com uma barra de ferro causando lesões nos braços, costas e pernas. As vítima recusaram atendimento médico dizendo que iriam de meios próprios.

Os policiais realizaram buscas na imediações, porém não lograram êxito em localizar os agressores. As vítimas foram orientadas.