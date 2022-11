Dois jovens morrem e outro fica ferido em acidente no sudoeste do PR

Da Redação

Luiz Miguel e Natan

Um acidente na tarde deste sábado (19) deixou duas pessoas mortas e uma ferida na PR-280, na linha Buriti, em Renascença, no sudoeste do Paraná.

A batida envolveu um Fiat/Bravo com placas de Marmeleiro e um VW/Gol com placas de Renascença. Com o impacto da colisão, os dois carros saíram da pista e colidiram em árvores. O Gol caiu em uma ribanceira.

As vítimas fatais, os jovens Luiz Miguel Schmidt e Natan Hladczuk que estavam no Gol, morreram no local do acidente.



Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram os óbito. O motorista do Bravo teve ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada e realizou os levantamentos. Os corpos foram removidos ao IML de Francisco Beltrão.

* Com informações PP News

