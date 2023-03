Dois jovens ficam feridos em colisão entre carro e moto em Ivaiporã

Da Redação

Os jovens de 18 e 20 anos foram encaminhados para UPA

Dois jovens de 18 e 20 anos ficaram feridos na noite de terça-feira (21) em Ivaiporã em acidente de trânsito registrado no centro da cidade, nas proximidades do Bar do Zé. A batida envolveu um carro e uma motocicleta.

As vítimas que estavam em uma motocicleta foram socorridas pela equipe do Siate/Corpo de Bombeiros e encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A motorista, 21 anos, do carro não teve ferimentos. Conforme informações da Polícia Militar (PM), o acidente de trânsito foi por volta das 22h20 e envolveu um GM Astra preto e uma motocicleta.

Em contato com a motorista do Astra, ela relatou aos policiais militares que transitava pela Rua Santa Catarina quando colidiu com a motocicleta na Av. Aparício Cardoso Bitencourt.

A PM realizou consulta via SESP e foi verificado que o condutor da motocicleta não possui carteira de habilitação.

