Dois jovens ficam feridos após queda de motocicleta elétrica em Ivaiporã
Acidente aconteceu na Avenida Souza Naves, no Centro; vítimas foram atendidas pelo Siate e encaminhadas ao hospital
Dois jovens ficaram feridos após uma queda de motocicleta elétrica em Ivaiporã, na tarde de domingo (12). O acidente ocorreu na Avenida Souza Naves, no Centro, segundo o boletim da Polícia Militar (PM).
Quando a equipe policial chegou ao local, socorristas do Siate já prestavam atendimento às vítimas. Os jovens sofreram ferimentos durante a queda.
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Após os primeiros socorros, ambos foram encaminhados ao hospital para avaliação médica.
Ainda conforme o boletim da PM, a motocicleta elétrica havia sido retirada por terceiros antes da chegada da equipe. Por isso, o veículo não pôde ser identificado.
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