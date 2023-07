Dois homens são presos por tráfico de drogas em Marilândia do Sul

Os dois suspeitos foram encaminhados, juntamente com as drogas, para a delegacia

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, 26, em Marilândia do Sul. Com eles, a polícia apreendeu cocaína, crack, maconha e dinheiro, além de uma motocicleta.

Segundo o boletim de ocorrências, denúncias da população levaram até o local onde o tráfico estaria acontecendo, no Jardim Tókio. Ao chegar no local, um homem foi visto chegando em uma motocicleta, em frente a uma casa e rapidamente saiu, momento em que foi abordado. Em revista pessoal, foi localizado na sua mão dois eppendorfs com cocaína, que ele afirmou ter vindo buscar como uma encomenda.

Na garagem da residência, outro suspeito foi abordado e no local, foram encontrados crack, outros 45 eppendorfs para cocaína, uma porção de maconha e dinheiro.

Os dois suspeitos foram encaminhados, juntamente com as drogas, para a delegacia de Marilândia do Sul. Como o abordado da moto não possui CNH, o veículo foi encaminhado ao pátio do destacamento e feita as devidas notificações.

