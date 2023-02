Dois homens são presos por porte irregular de arma em Ivaiporã

Da Redação

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde desta terça-feira (07), dois homens por porte irregular de arma de fogo no centro de Ivaiporã. A arma seria utilizada para roubo na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) estavam em rondas pela Av. Paraná no centro da cidade quando na altura do numeral 400, avistaram dois indivíduos que ao visualizarem a viatura tentaram tomar rumos opostos, além disso um deles apresentava um volume desproporcional na sua cintura.

Após abordagem, foi localizado com um deles um revólver calibre 32, com suporte para supressor de ruídos (silenciador), Marca I.N.A, carregado com cinco munições intactas.

Segundo relato dos próprios abordados aos policiais, o armamento seria para cometerem um roubo na área central de Ivaiporã.

Ainda foi localizado um celular Samsung, que foi quebrado por um dos indivíduos durante a abordagem, para inibir uma futura investigação.

Foi localizado ainda em desfavor de um dos indivíduos um mandado de prisão expedido pela Comarca de Peabiru, devido a regressão na forma da execução da pena por diversos crimes de roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.

