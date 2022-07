Dois homens são presos por furto a torre de telefonia no Vale do Ivaí

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada pela equipe de plantão do município de Ortigueira, na madrugada desta sexta-feira, 22, informando que teriam sido solicitados por uma empresa de vigilância. Segundo relato das vítimas, os vigias foram verificar uma situação de furto em uma torre de telefonia, e, ao se aproximarem de um veículo suspeito, teriam sido recebidos com dois disparos de arma de fogo. O fato foi registrado em Mauá da Serra.

Segundo o relatório da PM, as vítimas contaram que, antes que o veículo empreendesse fuga, foi possível anotar a placa, se tratando de um VW/Gol de cor branca, em que dois indivíduos estariam no interior do veículo, saindo sentido a Mauá da Serra.

Os policiais iniciaram diligência pela BR 376 e na altura do Km 296, encontraram o veículo em pista contrária, sentido Tamarana. Foi iniciado um acompanhamento tático e dado voz de abordagem através de sinais sonoros e luminosos, sendo possível abordá-lo no Km 3, na PR 445. No carro, foi encontrado o motorista de 24 anos.

No veículo, haviam várias ferramentas utilizadas para arrombamentos, como alicate corta frios, pé de cabra, e no porta-malas, foram encontradas 6 baterias estacionárias de 100 amperes e um aparelho DVR. Os policiais também encontraram um celular que continha conversas entre ele o comparsa do furto, que não estava no carro. Aos policiais, este motorista disse que o comparsa teria sido o autor do roubo das baterias e autor dos disparos de arma.

O veículo e os objetos apreendidos, foram encaminhados para o destacamento policial. Lá, ele afirmou que encontraria seu comparsa na Placa da Vaca. Com apoio da equipe de Califórnia, os policiais realizaram campana no local, e conseguiram abordar e identificar o segundo responsável pelo roubo, que chegou em uma motocicleta Honda Biz vermelha. Ele usava uma tornozeleira eletrônica envolvida em papel alumínio.

Os dois homens foram encaminhados presos para a delegacia de Marilândia do Sul.

