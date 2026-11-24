Suspeitos de 18 e 37 anos foram detidos após denúncias; porções de cocaína, maconha e dinheiro em espécie foram apreendidos

Dois homens, de 18 e 37 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas em ações distintas realizadas pela Polícia Civil em Jandaia do Sul. As ocorrências foram desencadeadas após denúncias e resultaram na apreensão de porções de cocaína, maconha e dinheiro em espécie.

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A primeira prisão foi registrada por volta das 16h, na Rua Pirapó. Após receberem informações sobre a comercialização de entorpecentes na região, os investigadores abordaram um homem de 37 anos. Durante a revista, os policiais localizaram 14 porções de cocaína escondidas na blusa do suspeito.

Já a segunda ocorrência aconteceu no início da noite, na Vila Santo Antônio, e contou com o apoio da Polícia Militar. Também motivadas por uma denúncia de tráfico, as equipes se deslocaram até o bairro para averiguar a situação.

Ao notar a presença dos policiais militares, um jovem de 18 anos tentou fugir correndo em direção a uma área de mata. Ele, porém, foi interceptado por uma equipe da Polícia Civil que já estava posicionada no local. Com o suspeito, os agentes apreenderam diversas porções de maconha e R$ 200 em notas trocadas, efetivando a prisão em flagrante.