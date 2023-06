Dois homens são presos com crack e cocaína em Marilândia do Sul

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Dois homens, de 24 e 27 anos, foram presos por tráfico de drogas no final da tarde desta quinta-feira (8) no Jardim Tóquio, em Marilândia do Sul.

continua após publicidade

Conforme o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias de tráfico de drogas no bairro e foi até o local para averiguar. A ação conjunta foi realizada pelas equipes do serviço reservado, Rádio Patrulha e Canil.

- LEIA MAIS: Três pessoas ficam feridas após capotamento na PRC-272 em Faxinal



continua após publicidade

No local, as equipes abordaram os homens e com eles, a PM encontrou 175 pinos de Cocaína e 105 pedras de Crack, além de R$ 741 reais.

Os homens foram encaminhados para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News