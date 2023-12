Dois homens são presos com cigarros contrabandeados em Jardim Alegre

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe da PM de Jardim Alegre, em contato com a agência de inteligência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, na tarde de quinta-feira (21), recebeu informações coletadas em investigação conjunta com a Receita Federal, de que um veículo Onix branco teria entrado e estaria transitando na cidade de Jardim Alegre carregando possível carga de contrabando.

continua após publicidade

Após buscas pela cidade, foi avistado no Conjunto José Pachusk, na Rua Rosa Vrena Silvério, o veículo mencionado. Foi dada voz de parada e, em busca pessoal nos dois ocupantes do carro, nada de ilícito foi encontrado. Realizadas buscas no veículo, foram localizados dois sacos pretos contendo 50 maços de cigarros, uma bolsa pequena preta contendo R$ 2.675,00, além de dois celulares particulares de ambos.

- LEIA MAIS: Mulher é conduzida à delegacia após agredir marido em Lunardelli

continua após publicidade

Um dos abordados confirmou que os cigarros eram de sua propriedade e que estava indo entregar em uma mercearia próxima ao local da abordagem. Interpelado ainda se seria somente aquela quantidade encontrada em seu veículo, ele informou que, na casa de sua avó, haveria mais caixas e que ambos haviam descarregado há pouco.

Com apoio da equipe Rotam, que acompanhou ao endereço, foram encontrados o restante do carregamento, totalizando 250 maços de cigarros.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos. Todo o carregamento de cigarros, dinheiro e celulares foram apreendidos, bem como o veículo que eles estavam conduzindo.

Os detidos foram encaminhados ao destacamento de Jardim Alegre para lavratura do boletim de ocorrência juntamente com o material. Posteriormente, os itens apreendidos foram encaminhados à Receita Federal e os autores à Polícia Federal.

Siga o TNOnline no Google News