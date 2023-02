Dois homens são presos após tentativa de assassinato no Vale do Ivaí

Da Redação

O crime aconteceu na madrugada desta terça

Dois homens, de 30 e 34 anos, que tentaram matar um rapaz em Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, foram presos na manhã desta terça-feira (14). A vítima foi esfaqueada. Por causa da gravidade, o ferido foi transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana.

O crime aconteceu na Rua Otília Steinwandt cruzamento com a Rua Maringá por volta das 2h da madrugada desta terça. O homem estava caído no endereço e a ambulância do município foi acionada.

O homem foi levado para o Hospital Municipal. Ele estava com ferimentos na cabeça e no abdômen, provocados por facadas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou a transferência dele para Apucarana.

A Polícia Civil de Jandaia do Sul, no comando do delegado Carlos Diego com apoio do investigador Adilson, após investigar o caso identificou os suspeitos. Eles foram presos em Bom Sucesso.

A Polícia Civil informou que todos estavam bebendo em via pública quando ocorreu um desavença. O ferido segue em estado grave no Hospital da Providência.

