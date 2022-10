Dois homens são presos após furtarem residência em Ivaiporã

Da Redação

Dois homens foram presos na noite deste domingo (2) após furtarem uma residência na Av. Tancredo Neves, no centro de Ivaiporã.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados após receberem informações sobre o furto no local, onde segundo o solicitante ao chegar na casa se deparou com dois indivíduos.

No local o proprietário relatou aos policiais que abriu o portão da residência e quando estava entrando viu os autores pulando o muro para residência vizinha que se encontrava desocupada.

A equipe policial foi até a casa vizinha e encontrou portas e janelas arrombadas e localizou os suspeitos escondidos em um dos cômodos da casa.

Durante a busca pessoal, um deles portava duas facas de serrinha, com o outro abordado nada de ilícito foi encontrado.

Os suspeitos relataram ser moradores de rua e teriam entrado na residência abandonada. Percebendo que não tinha ninguém na residência vizinha cortaram uma cerca de concertina, pularam o muro e arrombaram uma porta de madeira e entraram na casa onde realizaram furto.

Os policiais também encontraram na residência onde os suspeitos foram abordados, dois pares de caixa de som que foi reconhecido pelo solicitante como sendo de sua propriedade.

A dupla foi encaminhada à sede da 6° CIPM para lavratura do boletim de ocorrência e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã e após isso entregues na cadeia de São do Ivaí.

Outro furto de residência em Ivaiporã, nesta madrugada

Na madrugada desta segunda-feira (3) foi registrado pela PM, outra ocorrência de furto, desta vez na Av. Maranhão.

No local, a solicitante disse aos policiais que saiu de manhã por volta das 8 horas e ao retornar à meia-noite, se deparou com a porta da cozinha arrombada.

Foi levado da residência um televisor TCL 32 polegadas e um tanquinho marca Muller.

