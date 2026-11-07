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Dois homens são presos após furtarem caixas de tomate em Faxinal

Suspeitos usaram um carro para transportar os produtos e confessaram que pretendiam revender a carga

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Dois homens são presos após furtarem caixas de tomate em Faxinal
Autor O carro usado pelos suspeitos para transportar a mercadoria foi apreendido pela equipe policial - Foto: Divulgação/Magnific

Dois homens foram presos na noite da última sexta-feira (6) suspeitos de furtarem duas caixas de tomate em uma propriedade rural de Faxinal. O crime aconteceu em uma área na Rua Ismael Pinto Siqueira, e a carga levada pelos suspeitos foi avaliada em cerca de R$ 500.

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A Polícia Militar localizou e abordou a dupla logo após a ação. Um dos homens confessou o crime aos policiais e admitiu que o objetivo era revender os tomates para terceiros.

O carro usado pelos suspeitos para transportar a mercadoria foi apreendido pela equipe policial. As duas caixas de tomate foram recuperadas e encaminhadas, junto com os dois homens e o veículo, para a delegacia da Polícia Civil de Faxinal para os procedimentos legais.

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Faxinal Furto POLICIA MILITAR Prisão Segurança Rural
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