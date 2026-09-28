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AÇÃO POLICIAL

Dois homens são presos após disparos de arma de fogo na Barra Preta, em Jardim Alegre

Ocorrência aconteceu na noite de domingo (27), na região rural de Jardim Alegre

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Dois homens são presos após disparos de arma de fogo na Barra Preta, em Jardim Alegre
Autor PM apreendeu caminhonete, pistola, munições e maconha - Foto: Divulgação/PMPR

Dois homens foram presos após disparos de arma de fogo na noite de domingo (27), no dstrito de Barra Preta, em Jardim Alegre. A PM apreendeu uma pistola, munições e maconha.

A equipe foi acionada por volta das 18h43. Durante as buscas, os policiais localizaram uma caminhonete, cujo condutor fugiu após desobedecer à abordagem.

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Posteriormente os ocupantes foram encontrados na cidade. Com autorização para a busca, os policiais apreenderam cerca de 23 gramas de maconha. No veículo, havia uma pistola calibre .380, 11 munições intactas e uma munição picotada.

Um dos homens assumiu a posse da droga. O outro afirmou ser responsável pelos disparos e pela arma. Ele disse que havia comprado a pistola no Paraguai e que ela não tinha registro.

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Os dois foram encaminhados à 6ª CIPM e, depois, à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

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