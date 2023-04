Dois homens são esfaqueados durante briga em Manoel Ribas

Da Redação

Deu entrada no Hospital Bom Jesus de Ivaiporã na noite de domingo (9) dois homens com ferimentos por arma branca. A tentativa de homicídio ocorreu em Santa Mariana, no município de Manoel Ribas.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para o hospital por volta das 19 horas e informada que um dos feridos estava com ferimentos mais graves e foi direto para o centro cirúrgico.

Outro homem que estava no pronto socorro para suturar um corte em sua cabeça de aproximadamente 10 centímetros conversou com os policiais militares.

Ele relatou para equipe que aconteceu uma vias de fato na localidade de Santa Mariana e que o autor é conhecido.

Como não é área da 6ª CIPM, foi feito contato com o 16° BPM e repassado as informações para dar seguimento ao atendimento.

