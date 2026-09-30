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FURTO

Dois homens furtam objetos de dentro de carro em Ivaiporã

Câmeras de segurança registraram a ação na tarde de terça-feira (29), na Rua Suburbana. Suspeitos não foram localizados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Dois homens furtam objetos de dentro de carro em Ivaiporã
Autor Furto ocorreu em um Voyage estacionado na Rua Suburbana - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Dois homens furtaram diversos objetos de dentro de um carro na tarde de terça-feira (29), na Rua Suburbana, em Ivaiporã. A ação ocorreu por volta das 15h.

A vítima informou à Polícia Militar que deixou um Voyage estacionado no local. Ao retornar, percebeu que objetos haviam sido retirados do interior do veículo.

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Entre os itens furtados estavam duas tesouras Titan, duas máquinas Kemei, cinco pentes, um navalhete e uma capa de barbeiro.

Também foram levados duas escovas, um espanador, dois borrifadores e uma bolsa preta de couro. Um relógio Lince e uma pulseira de prata também foram furtados.

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Câmeras de segurança registraram dois suspeitos. Eles estavam sem camiseta e usavam bermudas e chinelos.

A PM realizou buscas pela região, mas não encontrou os suspeitos. A vítima foi orientada a procurar a Polícia Civil caso tenha novas informações.

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