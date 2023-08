Dois ficam feridos em batida entre moto e carro na PR-272, em Faxinal

Um motociclista e o motorista de um carro ficaram feridos em acidente de trânsito na PR-272, em Faxinal, no centro norte do estado, na noite de domingo, por volta das 21h30.

A batida foi na noite de domingo (6) e envolveu um VW Gol com placas de Florestópolis-PR que era conduzido por um jovem de 24 anos e uma motocicleta Honda Titan 160 com placa de Borrazópolis-PR que era pilotada por um rapaz de 19 anos.

Ambos condutores tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Faxinal.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, do PRv de Ubá do Sul, o Gol trafegava no sentido Faxinalzinho a Faxinal e ao cruzar a rodovia no trevo, colidiu transversalmente com a motocicleta que seguia sentido Faxinal à Cruzmaltina.

