Dois ficam feridos após tentativa de ultrapassagem na PR-082

Motorista e passageiro foram socorridos pelo Samu após a grave colisão

Dois homens ficaram feridos após o carro em que eles estavam bater contra uma caminhonete e capotar na PR-082, nesta quarta-feira (5), próximo à entrada da Fazenda São Francisco, entre São João do Ivaí e Lunardelli, no Vale do Ivaí.

Segundo testemunhas, a Saveiro seguia sentido a São João do Ivaí, quando o motorista teria forçado uma ultrapassagem logo após a curva da entrada da fazenda São Francisco.

“Ele estava na minha frente e entrou na pista contrária para tentar ultrapassar uma fila de carros. Só que estava vindo carros na direção contrária e ele acabou provocando uma colisão. Dois carros desviaram, saindo da pista. O motorista de uma caminhonete tentou tirar também, mas a Saveiro estava em cima, e bateu forte na lateral, sendo que com o impacto veio a capotar por várias vezes”, contou uma testemunha.

fonte: Canal HP Saveiro ficou completamente destruída após acidente

O carro que vinha na pista contrária e não conseguiu desviar era uma Toyota SW4, que era conduzida por um morador de São João do Ivaí, porém, estava retornando para Ivaiporã, onde reside. Apesar da colisão, ele não se feriu.

Na Saveiro, o passageiro bateu a cabeça e sofreu uma lesão com sangramento, mas estava consciente e fora de perigo. Já o motorista foi tirados das ferragens por populares e socorrido pela equipe do Samu de São João do Ivaí. Em seguida, também chegou a equipe do Hospital Municipal. O condutor foi levado a um hospital de Ivaiporã.

Com informações do Canal HP.

