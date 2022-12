Dois carros são furtados durante Festa, em Marilândia do Sul

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Dois veiculos foram furtados na madrugada deste sábado (03), durante festa em Marilândia do Sul

Duas pessoas registraram boletins de ocorrência na madrugada deste sábado (02), para relatar que tiveram seus carros furtados. As duas vítimas estavam prestigiando a tradicional Festa da Cenoura, realizada em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí.

Um dos casos denunciados de furto, inclusive, lança suspeitas sobre guardadores de carros, que costumam improvisar locais de estacionamento e cobram dos motoristas. Uma mulher relatou aos policiais que ao chegar para a festa, procurava por uma vaga de estacionamento, quando foi abordada por um grupo de pessoas, que usavam coletes e que cobram um valor para arrumar uma vaga e cuidar do veículo.

A vítima conta que aceitou o trabalho dos guardadores e chegou a fazer o pagamento, adiantado, através de um pix. Mas, ao retornar para pegar o carro, a mulher disse que estranhou não ter mais nenhum guardador de veículos no local e descobriu que seu carro, um Corsa Millenium, também não estava mais onde havia deixado.

A mulher acionou a Polícia Militar e usou as informações da própria transferência por pix para identificar a pessoa que havia recebido pelo serviço e ficado responsável por cuidar dos veículos. Ela registrou a ocorrência logo depois da uma da madrugada deste sábado e foi orientada pelos policiais quanto aos procedimentos legais.

Outro veículo furtado durante a festa foi um Vw Gol CLI. A vítima, um homem, conta que deixou o carro estacionado próximo a rodoviária de Marilândia do Sul, na avenida Santiago Lopes José, no centro da cidade, por volta das 23 horas. Ao voltar, logo depois da meia-noite, descobriu que seu carro havia sido furtado.

