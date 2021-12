Dois alunos do NRE de Ivaiporã ganham intercambio no Canadá

Da Redação

Luiza e João Pedro com Roni Miranda – Diretor de Educação do Paraná

Dois alunos do Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã foram selecionados no Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo e vão estudar por seis meses no Canadá. Além disso, os intercambistas receberão uma ajuda de custo mensal de R$ 800. O embarque está previsto para o início de fevereiro.

continua após publicidade .

Os selecionado da regional de Ivaiporã são: Luiza Pires Parra do Colégio Estadual do município de Rio Branco do Ivaí e João Pedro Mendes Pachulski, do Colégio Estadual Dr. Cândido de Abreu, no município de Cândido de Abreu.

Segundo um dos estudantes selecionados, João Pedro, sua inscrição no programa foi incentivada pelo diretor do colégio. Ele conta que foi se empolgando conforme passava pelas diferentes etapas do processo seletivo. Para ele, a conquista veio como um reconhecimento de sua dedicação na escola.

continua após publicidade .

“Sempre tive o hábito de estudar, e fui aprovado pelo meu histórico escolar. Criei uma meta para estar sempre acima dos 80 pontos. No dia que eu fui aprovado contei para minha família toda e fiquei muito feliz. Espero que o intercâmbio seja um aprendizado enorme — pelo que pesquisei, lá o estudo é muito bom, melhor que no Brasil. Quero voltar bem melhor de lá”, contou.

Rosemeire Fernandes de Oliveira, técnica pedagógica do núcleo regional de Ivaiporã, enxerga no programa uma oportunidade única, especialmente para quem vive em municípios menores.

“O núcleo de Ivaiporã contempla uma região mais agrícola, com cidades pequenas, com cerca de 10 mil habitantes. Além de conhecer toda a cultura de lá, a maturidade deles vai se adiantar em pelo menos cinco anos, porque você conhece um país diferente, usa o inglês como idioma. Eles só têm a ganhar, de forma pessoal e profissional”, disse Rosemeire.

continua após publicidade .

Ainda segundo Rosemeire, os estudantes foram selecionado com base em um ranking com as melhores notas. “Dos 399 municípios do Paraná, os 100 melhores foram escolhidos. Na verdade nós tínhamos três selecionados, uma aluna de Manoel Ribas, mas os pais acharam melhor ela não viajar nesse momento, e essa vaga acabou indo para outro núcleo”, explicou a técnica pedagógica.