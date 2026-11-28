Acidentes foram registrados na região do Pouso Alegre e também nas proximidades de São João do Ivaí

Dois acidentes de trânsito foram registrados na manhã deste sábado (28) na rodovia PR-082, no Vale do Ivaí, com relatos preliminares apenas de danos materiais, segundo informações encaminhadas ao Blog do Berimbau por um leitor que passou pelos trechos.

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A primeira ocorrência aconteceu na região do Pouso Alegre, no segmento da rodovia entre Jardim Alegre e Lunardelli, perto de um radar, onde um Fiat Palio capotou e saiu da pista. De acordo com os dados iniciais repassados ao blog, não houve registro de feridos nesse ponto, mas o veículo teve danos materiais.

O segundo acidente ocorreu na mesma rodovia, nas proximidades de São João do Ivaí, e também teve relato inicial restrito a danos materiais. Até o momento, não foram divulgados os veículos envolvidos nem as causas ou circunstâncias que motivaram a colisão.

As informações são do Blog do Berimbau.