Dois acidentes deixam vítimas feridas na Serra do Cadeado

Dois acidentes foram registrados na tarde desta sexta-feira (5), por volta das 16h30, nos kms 307 e 309 da BR-376, em Mauá da Serra, na Serra do Cadeado, região norte do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as ocorrências foram atendidas ao mesmo tempo e dois caminhoneiros ficaram feridos.

Ainda segundo a corporação, o primeiro acidente, no km 309, envolveu uma colisão traseira entre dois caminhões - o veículo que atingiu na traseira do outro estava carregado de frutas.

O motorista de um dos caminhões foi socorrido pelo transporte aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital.

O segundo acidente, registrado no km 307 da rodovia, foi um tombamento de um caminhão que estava carregado de pó de trigo. Os bombeiros informaram que o condutor perdeu o controle da direção.

Uma ambulância doServiço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) atendeu o caminhoneiro, de 50 anos, que reclamava de dores no tórax, de acordo com os socorristas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi chamada. Um grande congestionamento foi registrado na rodovia durante o atendimento das equipes.

