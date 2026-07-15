Dois acidentes de trânsito mobilizam PM e equipes de socorro em Ivaiporã

As ocorrências foram registradas na manhã de terça-feira (14), na Avenida Brasil. PM e equipes de socorro prestaram atendimento as vítimas

Dois acidentes de trânsito foram registrados na manhã de terça-feira (14), na Avenida Brasil, no Centro de Ivaiporã. As ocorrências mobilizaram a Polícia Militar e equipes de socorro.

Segundo o boletim da Polícia Militar, O primeiro acidente aconteceu por volta das 8h12. Uma motociclista sofreu ferimentos leves após uma colisão lateral com um Fiat Uno. Segundo os envolvidos, o carro mudou de faixa para estacionar e atingiu a moto.

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O Samu prestou atendimento à vítima. Os dois condutores fizeram o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/l. Os veículos estavam com a documentação regular e foram liberados.

Cerca de duas horas depois, outro acidente de trânsito foi registrado na mesma avenida. Um motociclista caiu após a roda dianteira da moto travar, conforme relatou à Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima e a encaminhou à UPA.

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A documentação do motociclista e da moto estava em dia. Como ele recebeu atendimento médico, não foi possível realizar o teste do bafômetro. Os dois casos foram registrados em boletim de ocorrência.

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