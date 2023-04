Dois acidentes com morte são registrados em menos de 3 horas na BR-376

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ambos os corpos foram recolhidos pelo IML de Apucarana

Dois acidentes fatais com motocicletas foram registrados em menos de 3 horas na BR-376, em Mandaguari, no Norte do Paraná. Dois motociclistas morreram e, até o momento, não foram identificados. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade .

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 04h30 da madrugada, na altura do quilômetro 202. Um motociclista perdeu o controle da direção, e colidiu contra uma das bases de sustentação de um viaduto. A vítima morreu na hora.

- LEIA MAIS: Idoso morre após ser atropelado por moto em Arapongas

continua após publicidade .

O segundo acidente foi no quilômetro 211 da BR-376, nas proximidades do Pesqueiro Lagoa Azul, por volta das 06h45. O condutor de uma Honda 125 acabou passando direto por uma rotatória. O homem também veio à óbito no local.

Ambos os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana e ainda não foram identificados. Em breve mais informações.

Siga o TNOnline no Google News