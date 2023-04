Distrito de Ubaúna recebe ambulância nova da prefeitura

Da Redação

O distrito de Ubaúna recebeu uma ambulância 0km da prefeitura de São João do Ivaí. O veículo foi adquirido através de recursos do Governo do Estado, viabilizado pelo deputado estadual Artagão Júnior.

A ambulância foi entregue oficialmente na manhã de sexta-feira (31), na praça do distrito, onde esteve presente a prefeita, Carla Emerenciano, e a secretária de Saúde, Adriana Ceron de Almeida.

Segundo a secretária, o distrito estava precisando de uma ambulância nova e mais moderna. “A que estava aqui já tinha cerca de 8 anos, então incluímos no planejamento para investir e renovar a frota, assim como estamos fazendo na cidade e faremos nos demais distritos”, comenta.

A prefeita enalteceu que serão entregues nos próximos dias novas ambulâncias para a cidade e uma ambulância nova para o SAMU. “Estamos cumprindo com o nosso compromisso de investir na saúde da população, e garantir transporte sanitário seguro. Agradeço nosso deputado Artagão por nós ajudar em mais esta conquista”.

As chaves da nova ambulância foram entregues para o vereador Marquinhos e o Clayton, que são motoristas da saúde e que atuam no distrito.

