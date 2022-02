Distribuidora de gás é arrombada e tem cofre furtado

Da Redação

Uma distribuidora de gás lolicazada na PR-466 em Lidianópolis foi arrombada e furtada entre a noite de sexta-feira (4) e a madrugada de sábado (5).

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o proprietário da distribuidora de gás relatou aos policiais, que deixou o local por volta das 19h00 do dia anterior ao retornar pela manhã de sábado, encontrou porta da frente arrombada.

Disse ainda de foi furtado um cofre com cerca de 80 centímetros cinza com aproximadamente R$ 1,7 mil em dinheirol, cartões do Banco do Brasil, recibo de um carro, documentos pessoais e nota fiscal de uma moto Honda Bros.