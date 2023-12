Disparos de arma de fogo assustam moradores de sítio em Lidianópolis

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) atendeu ocorrência sobre disparo de arma na Estrada Água do Lampião, zona rural de Lidianópolis.

continua após publicidade

Na manhã de sexta-feira (22), a equipe policial foi abordada pela solicitante durante o policiamento pela cidade.

- LEIA MAIS: Colisão entre ônibus e carro deixa um morto e 36 feridos na BR-376

continua após publicidade

Ela relatou que, na madrugada, por volta das 3 horas, ouviu pelo menos seis tiros em direção à sua casa. Porém, não conseguiu entrar em contato com o número de emergência no momento do ocorrido.

Os policiais foram então ao sítio acompanhados da solicitante. Durante a busca, um projétil que atingiu a residência foi encontrado no local.

A vítima relatou que o tiro pode estar ligado a uma disputa de herança. Apesar de suspeitar de um membro da família, recusou-se a identificá-lo.

continua após publicidade

Relatou ainda ter ouvido o som de um carro durante os disparos e ter se escondido com sua mãe no quarto.

Ela foi orientada pela equipe policial, e um boletim de ocorrência foi registrado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News