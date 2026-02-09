Leia a última edição
DESENTENDIMENTO

Discussões e briga mobilizam a PM em três pontos de Ivaiporã

Casos foram registrados no Jardim Paraná, Guanabara II e Belo Horizonte

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 11:21:15 Editado em 09.02.2026, 11:21:09
Discussões e briga mobilizam a PM em três pontos de Ivaiporã
Autor As situações envolveram duas denúncias de possível violência doméstica e uma briga - Foto: Reprodução/Ilustração

A Polícia Militar (PM) foi acionada três vezes no domingo (8) para atender ocorrências de desentendimentos em bairros de Ivaiporã. As situações envolveram duas denúncias de possível violência doméstica e uma briga em via pública. Não houve prisões.

No Jardim Paraná, durante a tarde, policiais foram até uma residência após informação de agressão entre um casal. No local, a mulher relatou que houve apenas discussão com o companheiro e que não sofreu violência. Familiares confirmaram que o ambiente estava tranquilo. A equipe fez orientações e registrou o boletim.

LEIA MAIS: PM apreende três veículos e prende um motorista por embriaguez em Ivaiporã

Mais tarde, no Jardim Guanabara II, a Patrulha Rural atendeu uma denúncia anônima de violência doméstica. A moradora informou que não havia sido agredida. Segundo ela, o transtorno ocorreu quando adolescentes gritaram com seu filho do lado de fora do imóvel, mas deixaram o local em seguida. A ocorrência foi documentada.

Já no Jardim Belo Horizonte, no fim da tarde, a PM encontrou duas pessoas em confronto após chamado ao 190 relatando briga na rua. O caso foi enquadrado como vias de fato. Foi lavrado boletim e termo circunstanciado, além de orientações aos envolvidos.

