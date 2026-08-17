Discussão termina em vias de fato entre duas mulheres em Borrazópolis

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As duas mulheres apresentaram versões diferentes sobre o confronto ocorrido após uma discussão dentro de um mercado

Uma discussão dentro de um mercado terminou em vias de fato entre duas mulheres, na manhã de domingo (16), na Avenida Paraná, em Borrazópolis. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo a PM, uma das envolvidas relatou que foi agredida do lado de fora do estabelecimento. Ela afirmou ter recebido socos na cabeça e nos braços.

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A mulher também relatou ter sido ameaçada verbalmente e manifestou interesse em representar criminalmente contra a outra envolvida.

A segunda mulher foi localizada pelos policiais em sua residência. Ela confirmou que houve uma discussão, mas negou ter agredido a outra.

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Conforme a versão apresentada por ela, estava sendo seguida pela solicitante. Disse ainda que apenas a conteve depois que teve a blusa rasgada e o piercing lesionado.

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Diante das versões apresentadas, as duas mulheres foram orientadas pela equipe policial. Em seguida, foram encaminhadas ao Destacamento da Polícia Militar para a confecção do Termo Circunstanciado de Infração Penal.

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Após os procedimentos, ambas foram liberadas.







