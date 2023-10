Discussão termina em vias de fato e um no hospital no Vale do Ivaí

Vítima e autor teriam discutido no local de trabalho e entraram em vias de fato

Em Rio Branco do Ivaí, na quarta-feira, por volta das 14h20, uma equipe da Polícia Militar (PM) recebeu uma chamada via Copom para lidar com uma situação de vias de fato na Avenida Rio São Francisco.

Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com o solicitante, que relatou uma discussão durante o trabalho e uma briga física com outro homem.

O solicitante, que apresentava lesões na região da cabeça, foi encaminhado para atendimento médico em uma unidade de saúde. No entanto, ele não manifestou interesse em representar contra o agressor, e, portanto, recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis.

Após isso, a equipe fez diligências para localizar o outro homem, mas não obteve sucesso. Não foi informado o motivo da briga.

Posteriormente, a equipe deslocou-se até o Departamento de Polícia para a preparação do boletim de ocorrência.

