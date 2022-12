Discussão por causa de som alto termina em vias de fato em Ivaiporã

Da Redação

No domingo (25) a Polícia Militar foi chamada para a Rua Hortência em Ivaiporã, onde estaria ocorrendo uma briga generalizada entre vizinhos, por causa de som alto. Ninguém foi preso.

No local os policiais militares, encontraram a situação já controlada por moradores. Foi feito contato com a solicitante que relatou que chegou em sua casa por volta das 22 horas.

Disse ainda, que tentou conversar com os vizinhos para diminuírem o som que estava muito alto. Porém seu vizinho, dono da casa, disse que não desligaria o som, “foi quando começou a briga”, relatou a solicitante

Por outro lado, foi conversado com o homem que disse aos policiais, “que a mulher sempre chega gritando e xingando e logo parte pra cima dos vizinhos, dando chutes e soco. Por isso começa as brigas”.

Tendo em vista que a situação já estava controlada, ambas as partes foram orientadas e advertidas.

Furto de bicicleta na Rua Clevelândia

A PM também registrou no domingo um furto de bicicleta na Rua Clevelândia. A vítima relatou que estava com alguns amigos tomando cerveja no local e quando saiu constatou que sua bicicleta, uma Hounston aro 26 preta e branca escritas laranjas havia sido furtada.

